La Iris di Monreale spopola su TikTok con i “I Soldi Spicci” (VIDEO)

“Iris tra le tue poesie”. Ed è davvero poesia in bocca l’Iris di Monreale. Un’altra specialità che rende famosa la città di Monreale, non solo in provincia di Palermo ma in tutta la Sicilia. Lo sanno bene i palermitani che, oltre a visitare la città per le sue bellezze artistiche, si fanno volentieri una passeggiata per allietare i propri palati. E , se il pane rappresenta una vera e propria istituzione, l’Iris con la ricotta è la regina.

L’Iris di Monreale, rigorosamente fritta, è un fiore all’occhiello della nostra pasticceria. Da gustare calda, ancora fumante, con la ricotta che scioglie il cioccolato, che si fonde in un tripudio di sapori per le papille gustative.

L’Iris di Monreale non ha certo bisogno di pubblicità ma ecco che sui Social impazza il video dei “Soldi Spicci” che, con tutta la loro simpatia, danno onore alla Iris tra le più buone della Sicilia.

Ecco il video che i Soldi Spicci hanno pubblicato su TikTok che ha già totalizzato oltre 13mila likes.